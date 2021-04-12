阿里巴巴因壟斷問題，10日遭官方開出人民幣（下同）181億元天價罰單。港股12日開盤前，阿里巴巴主席張勇宣布，將採取措施降低電子商務平台上商家的進入門檻和商業成本，並預期監管當局實施的排他性安排調整不會有實質影響。在利空出盡的情況下，阿里巴巴港股不跌反漲，截至上午10點22分，報235.6港元，漲幅8.07％。

香港信報報導，阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信稱，公司與同業仍在接受市場監管者的併購審視，並不知有其他有關反壟斷的調查。他又表示，大型互聯網公司正在做很多促進經濟增長的事情，阿里也身處其中正在推行政府政策。

大陸國家市場監督管理總局10日公布，阿里向商戶提出「二選一」要求，藉此獲取不正當競爭優勢，限制大陸網路零售平台服務市場的競爭，損害消費者利益，構成濫用市場支配地位行為，決定重罰182億元，相當於阿里2020財政年度營收的3.5％、純利的12％。

阿里財務官武衛表示，有關罰款將反映於3月之季度。

(工商 )