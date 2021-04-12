燁輝3月合併營收67.32億元、年增27.33％ 10:542021/04/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在價量齊揚帶動下，燁輝（2023）3月份合併營收達到67.32億元、年增27.33％，累計合併營收達到186.77億元、年增47.61％。 廣穎電通3月營收月增16.5％ 10年新高 十銓科技首季營收19.13億元 (工商 ) #燁輝 #合併營收達 #合併營收 #價量齊揚 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》安馳3月、Q1營收登高 今年樂觀審慎 08:522021/04/12 財經 利機3月營收1.05億元 創近8年同期新高 08:582021/04/12 財經 《觀光股》豆府3月淡季有撐 Q1營收登第3高 08:012021/04/12 財經 《金融股》國泰金Q1大賺570億元 創史上單季新高 08:012021/04/12 財經 《興櫃股》迎春拍賣創佳績 帝圖首季營收年增8成 09:262021/04/12 財經 《半導體》日月光投控3月營收雙升 Q1淡季仍續登第3高 08:012021/04/12 財經 《百貨股》全家3月、Q1營收同期高 4月趨暖＋母親節添利 08:352021/04/12 財經 《其他股》旺季需求湧 嘉威Q1營收創次高 09:262021/04/12 財經 《電子通路》利機3月營收創近8年同期新高 08:522021/04/12 財經 《電子商務》網家首季營收創同期高及史上次高 08:182021/04/12 財經 《類股》遊戲廠商首季營收 鈊象創高、真好玩倍增 08:012021/04/12 財經 財經熱門新聞 看不到台積電車尾燈 外媒：美國半導體輸在這點 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 美國出口管制風波！世芯-KY遭外資火速降評 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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