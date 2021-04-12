在價量齊揚帶動下，燁輝（2023）3月份合併營收達到67.32億元、年增27.33％，累計合併營收達到186.77億元、年增47.61％。

廣穎電通3月營收月增16.5％
10年新高 十銓科技首季營收19.13億元

(工商 )

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