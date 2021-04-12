34歲的日本前美女主播田中美奈實(田中みな実)，擁有甜美臉蛋和E罩杯魔鬼身材，還撞臉實力派女演員張鈞甯，得到「日版張鈞甯」的封號，還因推出大尺度寫真集，成為新一代寫真女王，然而她卻遭日媒爆料，私底下性格很差，7年內竟然撤換了5名經紀人。

據日媒《女性SEVEN》報導，田中美奈實去年簽給經紀公司FLaMme，事實上，不少知名女星都在FLaMme旗下，包括廣末涼子、戶田惠梨香、有村架純等人，在業內小有名氣，而FLaMme也釋出誠意，派出曾負責廣末涼子的王牌經紀人服侍田中美奈實。

然而該名經紀人日前竟然無預警離職，傳出原因是田中美奈實太難搞，只要稍有不滿就會對經紀人擺臉色，經紀人去接她開工時也常找不到人，她自己搭計程車去開工，卻沒有通知讓經紀人白跑多次，放假去購物時甚至要經紀人隨傳隨到，將對方當工具人使喚。

週刊爆料，田中美奈實有時候因為懶得開口跟經紀人說話，儘管對方就在他附近，她也傳訊息要對方幫忙買東西，然而對外田中美奈實卻表現得十分親切，還在當主播時，曾準備3百份糖果餅乾給工作人員，拍戲時也哄得劇組人員很開心，由於她因主持節目《有點心機又如何》大受歡迎，也遭諷刺很符合心機女的形象。

(中時新聞網)