長榮集團旗下鋼構廠長榮鋼（2211）今日以每股41元掛牌上市，隨著鋼市氣旺，股價開高達72元，盤中最高漲至75.5元，漲幅逾八成，展現強勁的蜜月行情。長榮鋼旗下涵蓋鋼構本業及轉投資的三家環保事業，今年成長動能均看好，整體合併營收挑戰百億元新高。

長榮鋼去年合併營收為93.5億元，年增13%，稅後淨利14.04億元，年增約6%，每股稅後純益（EPS）為2.65元；董事會已通過每股配發2.2元現金股利。

長榮鋼聚焦鋼構產品，3月鋼構吊裝量達1.8萬噸，帶動合併營收達12億元，寫下新高，年增102.64%，月增29.46%，訂單能見度排到明年第二季。法人估計今年鋼構吊裝量將達22萬噸，有望助營收突破100億元。

另外，長榮鋼轉投資環保事業，擁有三家特許的專業廢棄物處理公司欣榮企業、水美工程以及榮鼎綠能等，營運範圍家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務。

其中，欣榮企業及水美工程約占長榮鋼鐵合併營收25%，獲利貢獻超過55%，毛利率大幅優於鋼構本業。

另外，隨著榮鼎綠能將在今年年底開始商轉，水美工程也預計於2023年完成產能擴充，可望為公司的營收、獲利持續挹注成長動能。

長榮鋼持股欣榮企業68.46%，欣榮是桃園市目前唯一的大型生活廢棄物焚化廠，也是台灣目前唯一以BOO（興建-營運-擁有）模式營運的焚化廠。

由於有害事業廢棄物處理需求增，水美正在進行擴充設備，已通過主管機關核准，預計2023年將產能擴充50%，每年可達3萬噸，水美工程每年稅前盈餘約2億至3億元，擴廠後，稅前盈餘可達3億至4億元。

長榮鋼持股榮鼎綠能50%，榮鼎綠能在2018年與桃園市政府簽約，特許期間25年，並於2019年7月動工，預計今年底啟用，為桃園市第2座大型生活廢棄物焚化爐。

(時報資訊)