香港上周五股市在中美關係緊張，加上中國公布強勁的通脹數據，引發投資者對政策收緊的擔憂，開高走低。恒生指數上周五下跌309.27點或1.07%，收在28698.80點，跌破5日及20日均線，成交值1417.14億港幣。法人指出，儘管美股不斷創新高，10年期殖利率下滑以及美元指數下跌，皆有利港股，但是港股近日走勢仍然持續盤整，主因是中國短期政策偏向防範風險，將壓抑中港股表現，預期恒指仍將持續在29,000點附近區間波動，資金將在不同板塊間輪動，觀光業以及原物料產業股票將是短期市場焦點。

中國3月居民消費價格指數CPI和工業生產者出廠價格PPI均超預期增長，CPI在低基期及能源價格帶動下，今年1月以來年增率首次轉正，PPI則大幅攀升至逾兩年高點，經濟數據強勁可能導致人們對通貨膨脹和緊縮政策的擔憂。

此外，美國商務部上周四表示，有7家包含天津飛騰等中國企業與機構，協助中國軍方開發超音速飛彈的模擬設施，將列入美國出口管制的實體清單（黑名單），市場不確定性也讓上周五恒指賣壓沉重。

權證發行商建議，投資人可布局價內外15%以內，到期日150天以上的權證，如：恒指麥證09購02(03063F)、恒指麥證09售04(03021Q)，參與行情。

(時報資訊)