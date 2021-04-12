根據日本官方12日最新經濟數據，日本3月躉售批發價格，出現一年多以來，首次年增率成長。倘若漲價壓力無法順利轉嫁給下游，除將縮減日企獲利空間外，同時也會形成通貨膨漲。

不過市場分析，跟美國比起來，日本根本不算有什麼通膨壓力。反之，日本要擔心的是，疫苗接種率太慢，疫情無法平息下，民眾消費縮手，國內內需市場將繼續受到影響。

日本銀行12日公布，衡量日企相間相互取得商品與服務等價格指數（CGPI），也就是生產者物價指數(PPI)，繼2月份下降0.6％之後，3月上漲1％。同時，這也是13個月以來，第一次出現增加現象，也就是2020年元月以來，單月漲幅最大，並超乎市場普遍預期成長值0.5％。

細看這份PPI報告，有色金屬商品價格大漲29％是主要推手，石油產品與煤炭等燃料價格上漲9.8％，也有一定貢獻度。國際大宗物資價格正在上揚，也推升日企成本增加。

若與2月相比，3月PPI則上漲0.8％，也創下自2019年10月以來最大漲幅。日本央行補充，全球大宗物資價格上升，主要是由於美國與中國大陸景氣復甦所推升的，並不是日本國內內反彈所致。因此，如果說價格水平已完全回歸至疫前，現在還為時已早。

受益於強勁出口表現，日本景氣也漸有起色。但疫情未來走向，也將決定經濟成長強弱。

(時報資訊)