為了貫徹「環島護台灣」企業社會責任計畫，東生華製藥（8432）今（12）日啟程送愛到花蓮富康老人長照中心，進行慢性病用藥衛教以及八段錦帶領，讓正確用藥觀念與八段錦相輔相成，齊心改善慢性病年長者的健康福祉與生活品質。

今年正逢成立十週年的東生華製藥，秉持致力提供全人類醫療前期、期間、後期更卓越的健康服務為理念，長年關注年長者、慢性病患者；更以聯合國永續發展目標(SDGs)中的「健康與福祉」為目標，致力促進慢性病患的健康餘命，為提升長者的生活品質奉獻心力。

這次東生華製藥服務的對象是花蓮富康老人長照中心。富康成立於民國104年，照護對象以老人安養者、慢性病患者、出院靜養者、中風患者…等，以誠信為基礎、共同營造一個「快樂、溫馨、和諧」的大家庭。

●心血管疾病能預防能改善 良好生活習慣與知識是關鍵

國人十大死因，以癌症為首。但是如果綜合心血管相關疾病統計，因心血管疾病造成之死亡數與癌症不相上下，因此，心血管疾病的預防有其必要性。而所謂的三高，指得是高血壓、高血脂、高血糖，與心血管疾病息息相關，需要好好控制來減少心血管疾病的發生。

對此，東生華希望以預防醫學角度，透過三高控制的宣導，藉由向長者解說飲食、運動…等生活行為，幫助大家改善及預防自身疾病，更呼籲慢性病長者遵從醫囑用藥來協同治療，自己掌握自己的身體健康狀態。

八段錦動作輕緩，能伸展筋骨、舒緩心靈，改善身體功能、抑鬱，對改善長者的生活品質有軟實力。(圖/東生華製藥提供、梁惠明台北傳真)

這次現場還請到專人，帶領富康的長者們透過八段錦來活絡筋骨。主辦單位表示，由於八段錦動作舒緩，因此對身體負擔小，年長者也相當合適。同時根據統合文獻研究指出，八段錦、氣功…等傳統中國運動，具有改善心臟衰竭、心血管疾病以及慢性病的病人身體功能、憂鬱、生活品質等效果。相信在慢性病用藥衛教以及八段錦的帶領之下，必能提升大家對於用藥的正確觀念，同時也提供了改善生活品質的輔助方法。

(中時新聞網)