太魯閣號意外釀嚴重死傷，相關究責問題引發關注，交通部長林佳龍日前已提出請辭，不過卻傳出旅館公會等團體慰留的聲音，對此，國民黨立委李德維譏諷，現在到底在演哪齣？太魯閣號事故後，至今沒有官員負責下台，只看到多個工會「十八相送」的戲碼和「送萬民傘」的橋段，一再刷新「責任政治」的定義與底限。

李德維今（12日）在臉書發文表示，太魯閣事故10天了，至今沒有官員負責下台，多次表達辭意的林佳龍也還在任上，「十八相送」的戲碼和「送萬民傘」的橋段，則一再刷新「責任政治」的定義與底限。從最初旅館公會發出的聲明，到旅行公會、小客車租賃公會、桃機工會、郵政工會陸續發出聲明力挺林佳龍留任，活脫就是一場林佳龍動員力的「火力展示」，最新的是，中華電信工會也在昨（11日）發出聲明挺龍。

關於這種畸形官場文化的討論已經很多，李德維指出，民眾心中自有一把尺，但他更關注的是，根據「政府電子採購網」的公開資訊揭露，這次太魯閣事故中被檢討，也許可以避免悲劇的「地工監測系統及影像監視預警系統」，早就應該完工，卻延宕2年，原來，得標廠商正是中華電信！

李德維痛批，工程延宕，照說中華電信也難辭其咎，卻擺出一副超然中立的姿態，力挺發包給自己的部長。官官相護，官商相挺，大家都沒事，大家都不用負責，到底誰要還給49名罹難者，200多名傷者及其家屬公道？

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(中時新聞網)