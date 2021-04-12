專業絕緣材料大廠鉅橡企業（8074）3月合併營收新台幣1.21億元，累計1-3月合併營收3.41億元，年增率分別為6.47％、19.14％，受惠多元終端應用需求擴增，製程升級推升PCB需求湧現，帶動公司3月與首季合併營收雙增，展望第二季，因應供不應求，4月啟動高階產品價格調漲，隨著需求穩健成長，營運向上可期。

鉅橡3月合併營收1.21億元，年增率6.47％，係受益5G應用和半導體發展需求等商機，加上居家辦公需求維持強勁，帶動消費性電子，5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品的出貨比重，推升公司墊板、電木板的出貨量大幅成長，今年受惠PCB產業所需IC載板和HDI需求湧出，首季合併營收達3.41億元，年增率19.14％。

根據TPCA統計數據，2020年IC載板成長率16％、HDI板成長9.6％、軟板成長5.9％、4層以上多層板成長2％、單雙面板成長1.6％。顯示PCB產業受惠高頻高速網路以及高效能運算應用趨勢，未來兩年載板需求明朗。

鉅橡表示，隨著IC載板在線路上更加細線化，PCB耗材需求增加，挾PCB製程墊材市佔率高達9成，公司目前產能吃緊，且因應供不應求，4月啟動高階產品價格調漲，隨著出貨貢獻營收，第二季墊板與電木板穩健成長，加上多角化運營，維持公司營運穩健向上。

(工商 )