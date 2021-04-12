邑昇實業（5291）受惠各領域PCB需求強力回補，以及LED自行車燈持續挹注下，3月合併營收達1.22億元，創下公司近六年來單月營收歷史新高紀錄，累計第一季合併營收為3.28億元，年增20.95％，今年審慎樂觀。

邑昇3月份主要受惠各領域PCB需求強力回補，從工控、工業電腦到車用、醫療等高利基型應用補貨力道均優於預期，在於過去一年因疫情影響，產業前景不明，降低下游備貨意願，然而自去年底以來，除因客戶庫存低於安全水位急需回補外，原物料銅價飆漲亦提升拉貨力道，加上公司去年維持穩定採購政策，使產業需求回溫下，能快速出貨因應，挹注邑昇3月營收創近六年單月新高。

而LED自行車燈仍持續受惠歐美需求不斷擴張，訂單穩定挹注，能見度直達年底，後市樂觀看旺；此外，以自有品牌「DOSUN」新跨入的電動自行車e-bike陸續出貨，並深獲市場好評，目前已啟動國內第二批小量生產，目標將搶攻更廣大的歐美市場。

今年邑昇維持審慎樂觀態度，由於電子供應鏈已普遍存在缺料問題，下半年起邑昇將謹慎因應，而LED自行車燈在市場規模持續擴大下，可望成為穩固邑昇營運之基礎，再加上新產品e-bike的貢獻挹注，帶動今年營運成長目標不變。

(工商 )