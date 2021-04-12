全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商Seagate Technology宣布，在今年三月其累計出貨之硬碟儲存容量已突破3ZB的里程碑。

早前，Seagate共歷經36年的時間才累積1ZB的總出貨儲存容量，但旋即不到四年的時間便達成2ZB的總出貨容量，之後更僅花了兩年多便達到成立以來出貨3ZB的儲存容量。

IDC預測，全球資料總量將在2025年以指數型方式增長至175ZB。換個角度說，全球現在一個小時就能創造出比20年前每年累計資料量還多的資料。譬如，一輛自動駕駛車每日產出的資料量直逼32TB，而一整個智慧城市每天產出的資料量更高達2.5PB 。

然而，Seagate的Rethink Data報告亦指出，在企業可取得的資料中，只有32％充分獲得運用，其餘的68％均被置之高閣。

相較於以往，現今的儲存設備和基礎架構更需能與資料增長的速度並駕齊驅。Seagate不斷引領創新，例如以HAMR（熱輔助磁紀錄）技術大幅提升HDD的儲存容量，為企業儲存系統的長遠發展提供堅實後盾。

同時，為駕馭ZB級資料的龐大潛力，Seagate除了積極研發開放標準的儲存系統和軟體，也持續深化Lyve從邊緣到雲端（edge-to-cloud）超大容量儲存平台的創新，以助企業克服大規模儲存、移動和啟用資料的成本負擔及複雜度。

(工商 )