專為多重雲端提供儲存服務的全球IT先驅Pure Storage為慶祝旗下現代分析數據儲存平台FlashBlade上市屆滿五周年，公布最新業績成長里程碑。自FlashBlade於2016年3月上市推出以來，不僅每一季業績都較去年同期有所成長，更是在上市的短短兩年之內就達到了2.5億美元的銷售佳績，客戶數量大幅成長三倍以上。同時，FlashBlade更以驚人的速度持續擴張並開拓多樣化的客群，單就2021會計年度即增加了數百家全新的FlashBlade客戶，如今整體銷售業績已高達近10億美元，更有超過25%的財星百大（Fortune 100）企業採用Pure Storage FlashBlade來創造非結構化資料的價值！

針對FlashBlade在亞太地區的營運表現，Pure Storage亞太暨日本地區新興技術解決方案副總裁Sunil Chavan表示，過去12個月，我們看到FlashBlade在亞太及日本地區的需求持續增加，企業正加快腳步實現數位轉型的計畫。非結構化資料儼然成為該地區客戶的主流資料型態，藉由FlashBlade整合高速檔案與物件的高效儲存能力，可以為客戶帶來有感的現代化資料體驗。

FlashBlade持續的成長動能亦來自於Pure Storage永不間斷的創新，它不僅滿足了客戶當前的需求，更使客戶能夠善用新一代現代化資料與應用程式來支援業務發展。以下為FlashBlade的三項重要創新：

創新一：強力支援次世代工作負載：FlashBlade最初以高密度向外擴充容量與多面向的全方位效能為設計理念，隨後更不斷推出新的升級功能，如：原生SMB支援、SafeMode快照（防範勒索病毒）以及專為即時資料分析設計的軟體強化。2020年，FlashBlade開創了一種新的儲存類別：整合式高速檔案暨高速物件（UFFO）儲存。FlashBlade因應非結構化資料興起，將高速的檔案式與物件式儲存整合於單一平台，為客戶提供現代化需求的基礎架構與解決方案。

創新二：傑出的合作夥伴與整合式解決方案：因應客戶面臨的各式挑戰，FlashBlade攜手與NVIDIA合作打造業界第一套整合式AI-Ready基礎架構，提供大規模部署深度學習技術的聯合解決方案。此外，FlashBlade更將其高速檔案暨高速物件平台延伸至AWS Outposts，為企業提供混和雲解決方案來整合目前及未來的次世代工作負載。

創新三：升級不中斷：Pure Storage的Evergreen創新訂閱方案，讓FlashBlade客戶不須中斷、停機或重新購買容量就能無痛享有新功能。FlashBlade的整合式高速檔案暨高速物件儲存服務不僅支援傳統檔案與雲端物件工作負載，還有人工智慧（AI）與機器學習（ML）、高效能運算，以及軟體開發需求。

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