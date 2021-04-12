Fujitsu Limited與全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布於企業5G專網資安展開合作。在正式產品上市之前，雙方將合作透過一個智慧工廠模擬環境與Fujitsu的一個實際生產環境來示範趨勢科技的企業5G網路防護成效。

未來，企業5G網路技術必將成為全球真正落實智慧工廠願景的催化劑，連網與自動化將讓工廠設備與企業應用程式更密切連結，進而提高生產能力與工廠整體績效。然而，IT基礎架構在營運技術（Operational Technology，OT）環境內部不斷擴張的結果，很可能招來網路攻擊的風險，因此企業迫切需要建置網路資安措施來確保企業內部5G網路的安全，以防範潛在威脅。

Fujitsu與趨勢科技合作，將趨勢科技的5G網路防護解決方案整合至企業內部5G網路系統中，在日本川崎的富士通協作實驗室（FUJITSU Collaboration Lab）中模擬出一個真實的智慧工廠環境，並加裝高畫質監控攝影機與自動導引車（automatic guided vehicles，AGV）。將各種系統的運作狀態與資安狀況視覺化並集中管理，並可交叉關聯分析各裝置及網路威脅偵測和防範資料。

這套名為Trend Micro Mobile Network Security的解決方案，將內嵌式端點防護放入IoT裝置的SIM卡中，搭配企業內5G網路防護，可達到以下效益：在企業內部5G網路上偵測及防範威脅；對嘗試連上5G網路的裝置進行認證；即時攔截未經授權的通訊。

這項示範合作展現了趨勢科技解決方案如何讓智慧工廠防範來自內部的威脅（例如未經授權或感染惡意程式的裝置）以及嘗試經由5G網路入侵工廠的外部威脅。

Fujitsu執行董事及資深副總裁暨5G垂直服務辦公室主任Tomonori Goto表示，富士通致力實現一個能讓人員、商品及服務全部透過5G技術即時連結的社會，來解決世界所面臨的問題。為此，我們相信這套與趨勢科技合作開發的防護解決方案，將是企業5G網路應用至營運關鍵領域不可或缺的關鍵技術。未來，Fujitsu將與趨勢科技持續合作，共同開創新的價值。

Fujitsu與趨勢科技將於Fujitsu的小山工廠（Oyama Plant）共同執行此項預計至2021年 9月的實驗計畫。未來雙方將根據這項實驗計畫結果進一步討論是否將這套企業5G網路防護解決方案商品化。

趨勢科技執行副總裁Akihiko Omikawa表示，我們很高興能與Fujitsu合作，共同解決企業5G專網巨大的資安挑戰。透過這項合作，我們將能提升智慧製造的安全性，確保生產不因網路攻擊而中斷。

(工商 )