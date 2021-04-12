美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉今年元月開放進口，引發國人食安疑慮，國民黨發起反萊豬公投將在8月28日登場；而開放萊豬進口已滿百日，根據衛福部「豬肉儀錶板」顯示，至今仍未有萊豬進口。不過，網友卻抱持著懷疑的態度，直言「鬼才信」。

根據衛福部「豬肉儀錶板」數據顯示，就台灣豬肉與進口豬肉累計統計，其中從美國進口的豬肉938.96噸、豬其他可食部位581.56噸，如豬腳、大腸頭、豬頭皮、豬腸衣等；而自今年1月1日至4月8日止，並未在進口豬中檢出萊劑。

對此，網友在相關報導下方留言質疑，到底是真的沒有美國毒萊豬進口，還是沒有確實檢驗？如果美國豬進口了938噸，市面上卻都看不到有標示美國豬的店面，那大家自己想一想，那些進口是跑去那裡了。

對於衛福部「豬肉儀錶板」顯示仍未檢出萊豬，網友抱持懷疑的態度。（圖／中時新聞網）

另有人懷疑儀表板的數據，直言「政府數據，已經沒人相信了吧？」「衛福部的數據你信嗎？零檢出跟本土零確診（跟本沒普篩）有異曲同工之處，不是嗎？但也有網友強調，進不進口、吃不吃都不是問題重點，而是不標示清楚。

對於萊豬進口引發疑慮，行政院長蘇貞昌已多次強調，絕對會嚴格把關，確保國人食用安全。蔡英文總統元旦發表新年談話時也提到，對於開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口所引起的議論和紛擾，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

(中時新聞網)