5年前桃園男子黃騰羿在路邊看到警察正在處理砸車的楊姓男子，進行暫時性交通管制，黃竟拿球棒當打死對方，還辯稱正當防衛、義憤殺人，但一審、二審都不採信他的辯詞，依殺人罪將他判刑17年。上訴後，最高法院駁回定讞。

法官考量黃男持的鋁棒質地堅硬朝被害人的頭、頸及上半身等部位數次猛力揮擊，復於被害人倒地後，仍持續朝被害人之頭部、頸部猛烈毆擊，員警上前阻攔，並欲取下他所持之鋁棒，他仍不罷手而欲掙脫員警。

黃男辯稱其有正當防衛、義憤殺人適用，但法官認為，員警已將現場控制，自難謂仍有現在不法侵害可言，他行車受阻在客觀上，尚非足以激起一般人無可容忍之憤怒，沒有義憤殺人適用，仍依殺人罪究責。

合議庭考量黃男僅因警員為處理被害人現時違法失序情事，進行暫時性交通管制，攔阻往來車輛進入通行，他不滿其行車動線受阻，即持球棒朝被害人揮擊致其死亡，犯後毫無悔意，所為應予嚴懲，判刑17年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )