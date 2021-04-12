印地安人今天繼續在主場迎戰老虎隊，靠著雷耶斯（Franmil Reyes）在8局下敲出適時安打，加上對手暴傳失誤，添得2分保險分，以5比2勝出，3連戰橫掃對手；而台灣好手張育成則是替補上陣，1打數遭到三振，但最後與隊友合力完成再見雙殺。

老虎隊在開局就靠著2次保送、1支安打先馳得點，但印地安人很快做出回應，2、3局各添得1分逆轉戰局，6局下再下一城取得3比1領先，7局上老虎捕手拉莫斯（Wilson Ramos）敲出陽春炮追回1分。

僅有1分差的比賽，8局下印地安人無人出局攻佔二、三壘，雷耶斯把握機會敲出打穿內野防線的一壘安打，加上對手暴傳失誤，印地安人一口氣攻下2分，也靠著這2分穩住勝果。

此役從板凳出發的張育成也在該局1出局、一壘有人的情況下上場代打，雖然從球數絕對落後的情況下選到滿球數，但最終仍被一顆偏低滑球吊中，揮棒落空遭到三振。

之後張育成接替鎮守一壘，9局上1人出局，一、二壘有人時，老虎打者擊出內野滾地球，張育成和二壘手、游擊手合力完成雙殺守備，印地安人在系列賽橫掃對手，拉出一波4連勝。

(中時 )