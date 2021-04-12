還記得本季才打3場就因右膝前十字韌帶撕裂宣告報銷的籃網後衛丁維迪嗎？根據《紐約每日新聞報》在12日爆料，丁維迪目前復原進度大幅超前，有機會能在季後賽提前傷癒歸隊，問題是擁有「六星連線」的籃網還需要他提早回來嗎？

丁維迪上季靠著杜蘭特整季報銷、厄文因傷打打停停，意外受到籃網重用，場均20.6分、6.8助攻與3.5籃板皆創生涯新高，可惜隨著杜蘭特與厄文本季傷癒歸隊，他在前3場例行賽表現平平，平均每場只有6.7分、3.0助攻與4.3籃板。

丁維迪更在去年12月28日出戰黃蜂比賽，不慎造成右膝前十字韌帶撕裂重傷，原本預估本季已無機會上場，籃網甚至在今年交易截止日前夕，考慮把他交易出去換回新秀或選秀權，卻在自由市場上面乏人問津，只好繼續把他留在陣中。

如今就算丁維迪可以提前在季後賽傷癒歸隊，籃網後場恐怕也沒有他可以發揮的空間或時間，畢竟屆時哈登與厄文勢必吃定大部分後場時間，加上布魯斯布朗、沙梅特、泰勒強生等後衛的頂替表現也很出色，丁維迪提前歸隊恐將坐足板凳罷了。

(中時 )