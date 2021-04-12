《一拳超人：最強之男》「改造 傑諾斯 西裝馬甲」特賣會 4 月 12 日至 19 日限時登場！

《一拳超人：最強之男》實力躍進難得時刻！「改造 傑諾斯 戰術手提箱」專屬招募活動即將亮相！

由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(12)日宣布，「改造 傑諾斯」限時招募復刻系列活動將於即日起熱血歸來，限時招募回饋、角色試煉等系列專屬企劃也將同步展開。官方團隊更趁勝追擊，趁勢推出經典時裝「改造 傑諾斯 西裝馬甲」特賣會，「戰術手提箱」專屬招募活動也將於近期亮相，想獲得「改造 傑諾斯」及其經典時裝，並大幅提升戰力的英雄玩家們千萬要把握此次黃金入手時機！

《一拳超人：最強之男》超級改造人「改造 傑諾斯」銳不可擋！強大戰鬥技能再次公開！

傑諾斯，英雄名為「魔鬼生化人」，一位透過不斷改造形態而變強的機器人。在初期與蚊少女戰鬥時，因為見識到埼玉真正的實力而對他佩服得五體投地，打倒對手後拜埼玉為師。

改造 傑諾斯

聲優：石川界人

系列：科技

陣營：英雄

定位：超負荷傷害，不滅自爆

技能：

普攻：火箭重踏。對單體目標2連擊造成180%攻擊力(附加)點傷害。

絕技：螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯24%生命上限(附加)點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合(70%攻擊力的持續傷害)。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。

絕技：超．螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯32%生命上限(附加)點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合(70%攻擊力的持續傷害)。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。

被動：渦輪改造。自身受到致命傷害後觸發「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復10%的生命值繼續戰鬥，最多觸發1次)，當戰敗時，對全體敵方釋放200%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》「改造 傑諾斯」限時招募復刻精彩活動情報再次啟動！

【活動1】「改造 傑諾斯」限時招募

活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬角色「改造 傑諾斯」。

【活動2】「改造 傑諾斯」限時招募回饋

活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「改造 傑諾斯」限時招募回饋

【活動3】「改造 傑諾斯」角色試煉

活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「改造 傑諾斯」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「改造 傑諾斯」角色試煉

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)