由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(12)日宣布，「改造 傑諾斯」限時招募復刻系列活動將於即日起熱血歸來，限時招募回饋、角色試煉等系列專屬企劃也將同步展開。官方團隊更趁勝追擊，趁勢推出經典時裝「改造 傑諾斯 西裝馬甲」特賣會，「戰術手提箱」專屬招募活動也將於近期亮相，想獲得「改造 傑諾斯」及其經典時裝，並大幅提升戰力的英雄玩家們千萬要把握此次黃金入手時機！
《一拳超人：最強之男》超級改造人「改造 傑諾斯」銳不可擋！強大戰鬥技能再次公開！
傑諾斯，英雄名為「魔鬼生化人」，一位透過不斷改造形態而變強的機器人。在初期與蚊少女戰鬥時，因為見識到埼玉真正的實力而對他佩服得五體投地，打倒對手後拜埼玉為師。
改造 傑諾斯
聲優：石川界人
系列：科技
陣營：英雄
定位：超負荷傷害，不滅自爆
技能：
普攻：火箭重踏。對單體目標2連擊造成180%攻擊力(附加)點傷害。
絕技：螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯24%生命上限(附加)點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合(70%攻擊力的持續傷害)。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。
絕技：超．螺旋燒毀炮。對全體目標造成傑諾斯32%生命上限(附加)點傷害，並有70%機率使主目標及週圍「灼燒」2回合(70%攻擊力的持續傷害)。釋放後傑諾斯耗損自身60%生命值上限持續至本回合結束。
被動：渦輪改造。自身受到致命傷害後觸發「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復10%的生命值繼續戰鬥，最多觸發1次)，當戰敗時，對全體敵方釋放200%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。
《一拳超人：最強之男》「改造 傑諾斯」限時招募復刻精彩活動情報再次啟動！
【活動1】「改造 傑諾斯」限時招募
活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00
活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬角色「改造 傑諾斯」。
【活動2】「改造 傑諾斯」限時招募回饋
活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00
活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。
【活動3】「改造 傑諾斯」角色試煉
活動時間：2021.04.12 5:00 - 2021.04.19 05:00
活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「改造 傑諾斯」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。
※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準
(科技)
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