市調公司YouGov周一公布調查數據顯示，大多數歐洲城市居民支持在2030年開始禁售燃油汽車，以降低溫室氣體排放。

在1萬0050名受訪居民中，有63%表態支持在2030年僅能銷售零碳排汽車的做法。

該調查在上月執行，對歐洲包括倫敦、華沙、布達佩斯等15個城市居民進行線上調查，平均仍有29%反對終結汽油和柴油車銷售的做法；8%表示不知道答案。

然所有城市和多數受調查者皆支持在2030年禁止燃油車，就各城支持率來看，Antwerp市和柏林市的支持率較低約51%，羅馬市的支持率較高達77%。

該線上調查的委託單位交通與環境(T&E)要求歐盟在六月即將提出的氣候政策提案中，明確訂立歐盟禁止燃油車銷售的日期，並寫入該提案中。

歐盟執委會在去年九月曾經表示，將評估在哪一個時間點要求燃油車停止上市，以實現歐盟2030年減碳目標。歐盟將在今年對汽車提出更嚴格碳排規定，也將立法擴展電動車充電基礎建設。

包括奧地利、丹麥、荷蘭和其他六個歐洲國家曾在上個月敦促歐盟執委會，要求對於淘汰燃油車銷售訂出一期限。上述國家的一名歐盟外交官員表示，如果考慮到汽車使用的生命周期，那就有必要提早在2030年開始，阻止燃油引擎車進入到銷售市場。

英國已不是歐盟成員國，而英國也明訂在2030年禁止汽柴油引擎車輛的銷售。

(時報資訊)