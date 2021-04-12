新產能投產，亞洲丙烯報價連2周下跌；由於近期韓國SK的新裝置投產，加上中國當地供應充足，賣家試圖降價以刺激買氣，不過亞洲買盤跟進不足，市場人士表示預計短期亞洲市場仍呈現下跌空間；本周亞洲丙烯市場報價全面續跌，其中東南亞CFR跌近10%，至每噸1065美元，而台灣和大陸同步跌近7%，日本市場則跌逾6%，至每噸1040美元。(商品行情網)

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