《半導體》3月、Q1營收創高 華邦電續攻 11:082021/04/12 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記憶體廠華邦電(2344)3月合併營收79.67億元，創單月業績歷史新高；第1季營收213.25億元，同創單季業績歷史新高。股價持續攀高。 華邦電子公司新唐科技於去年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購，自完成日起該事業併入公司合併財報；華邦電3月受惠子公司新唐業績成長，加上記憶體價格走揚，單月營收以及單季營收創新高。隨著記憶體價格上漲，華邦電第一季獲利將比上季明顯增長，且受惠第二季價格續看漲，公司第二季營收以及獲利可望續揚。 (時報資訊) #華邦電 #營收 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 十大電子金牛 豪爽配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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