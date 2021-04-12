記憶體廠華邦電(2344)3月合併營收79.67億元，創單月業績歷史新高；第1季營收213.25億元，同創單季業績歷史新高。股價持續攀高。

華邦電子公司新唐科技於去年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購，自完成日起該事業併入公司合併財報；華邦電3月受惠子公司新唐業績成長，加上記憶體價格走揚，單月營收以及單季營收創新高。隨著記憶體價格上漲，華邦電第一季獲利將比上季明顯增長，且受惠第二季價格續看漲，公司第二季營收以及獲利可望續揚。

(時報資訊)