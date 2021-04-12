雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠國內疫情控制得宜、國旅需求穩健，2021年3月及首季合併營收優於去年同期、雙創同期次高。在遞延宴會訂單逐步恢復辦理、日月潭雲品溫泉酒店住房持穩高檔下，公司對第二季展望審慎樂觀，預期淡季營運可望維持穩定表現。

雲品公告3月自結合併營收1.43億元，雖因步入淡季而月減17.81％、降至近9月低點，仍年增達55.54％，改寫同期次高。累計首季合併營收5.08億元，雖季減19.52％、仍年增1.75％，亦創同期次高。

雲品表示，受惠日月潭雲品住房暢旺、「君品Collection」宴會平台營收穩定，使春節後的傳統淡季維持一定獲利表現。而台北君品酒店除了餐飲業務維持強勢外，因邊境管制未解，已成為國旅消費者周末住宿的熱門選項之一，使住房業務在國旅市場亦逐步成長。

雲品指出，去年受疫情影響，台灣觀光飯店及宴會業務首當其衝，對營收表現影響甚鉅，所幸台灣防疫相關措施應對得宜，目前雖僅有國旅內需市場，但觀光業市況已有所好轉。在國旅競爭市場環境下，雲品持續嚴守防疫相關措施，力求營運持穩。

展望本季，4月受惠清明連假帶動國旅需求增溫，日月潭雲品住房率維持逾9成高檔，延續去年下半年暢旺氛圍，各類住房方案均維持不錯熱度。台北君品3月推出解謎實境遊戲「禁錮玫瑰」，有效帶動來客數，相關住房專案亦使住房率維持一定基本量。

此外，雲品指出，去年遞延的婚宴與企業宴席也逐步恢復辦理，館內與館外宴會廳5月周末假日幾乎是一廳難求，有望使雲品在5、6月傳統淡季中維持穩定營收表現，對第二季表現維持審慎樂觀看待。

(時報資訊)