科技大廠建廠需求強勁，混凝土廠國產(2504)3月集團合併營收19.58億元，月增85.95%、年增39.34%；累計前3月合併營收50.93億元，年增29.42%。

國產指出，受惠於數十家科技大廠等「護國群山」西部矽廊成形，同時在全台各科學園區積極蓋廠需求帶動，3月國內合併營收達14.80億元，創下本業史上國內單月營收歷史新高紀錄。

國產指出，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科、竹南科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，台灣「西部矽廊」隱然成形。預計陸續量產後，各地科學區的產值遽增，也將帶旺周遭房市與其供應鍊營建產業的熱絡發展。未來國產建材在台南仁德廠設立後，更將發揮全台廠區的區域聯防優勢，持續優化協同作業的高供應能力，全台通路策略布局不斷精進，持續提升營運營利績效。

另外，國產在大陸蘇州方面，3月銷售金額達3.4億元，較去年同期的1.12億元，成長超過3倍以上。兩岸混凝土本業持續爆發性的成長，讓3月總出貨量達77.08萬立方米，較去年同期的59.3萬立方米，年增幅度高達30％，繼續創下高成長出貨紀錄。

(時報資訊)