劍麟3月營收3.8億元、年增5.24％ 11:102021/04/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）自結3月合併營收3.8億元，受惠於3月工作天數回到正常，主要汽車客戶的拉貨力道明顯增溫，帶動3月營收月增48.18％，年增5.24％；累計前三月合併營收9.86億元，年增4.23％。 劍麟表示，受惠於全球疫情逐漸走緩，加上各國政府祭出消費政策刺激，帶動中國大陸、美國等主要新車銷市場保持良好的成長動能，創造劍麟旗下汽車主要客戶的拉貨力道不受車用晶片短期缺料之負面干擾，仍保持強勁態勢，是推進劍麟3月整體營收站穩3.5億元以上水準的重要關鍵。 (工商 ) #劍麟 #月營收 #合併營收 #拉貨力道 #工作天數 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 - 財經要聞 - 工商時報 十大電子金牛 豪爽配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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