劍麟（2228）自結3月合併營收3.8億元，受惠於3月工作天數回到正常，主要汽車客戶的拉貨力道明顯增溫，帶動3月營收月增48.18％，年增5.24％；累計前三月合併營收9.86億元，年增4.23％。

劍麟表示，受惠於全球疫情逐漸走緩，加上各國政府祭出消費政策刺激，帶動中國大陸、美國等主要新車銷市場保持良好的成長動能，創造劍麟旗下汽車主要客戶的拉貨力道不受車用晶片短期缺料之負面干擾，仍保持強勁態勢，是推進劍麟3月整體營收站穩3.5億元以上水準的重要關鍵。

(工商 )