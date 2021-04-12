由於近一週來國際廢鋼原料行情大漲，豐興（2015）12日全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼和型鋼每公噸漲500元，鋼筋每公噸漲700元。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,900元，鋼筋每公噸牌價為20,100元，型鋼每公噸牌價為24,800元。

(工商 )