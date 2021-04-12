中職啦啦隊「樂天女孩」成員李恩菲（菲菲）臉蛋甜美、身材火辣，成為許多粉絲心中的夢幻女神；她近日和其他啦啦隊女孩上節目《綜藝大熱門》表演性感舞蹈，不小心滑倒導致臉部重摔地板，把觀眾都嚇傻了。

節目《綜藝大熱門》最近邀請樂天與富邦共20名啦啦隊女孩，展開學姐、學妹的熱舞對決，李恩菲和其他夥伴們一起換上黑色低胸中空裝，盡露窈窕曲線和修長美腿，賣力的在舞台上扭腰擺臀、做高難度的地板動作，就連劈腿、後空翻都難不倒，讓觀眾看得目不轉睛、驚艷連連。

當李恩菲又做了一次後空翻，卻不小心出狀況，臉部直接朝下重擊地板，她也露出痛苦表情，畫面令人怵目驚心，只不過李恩菲的態度很敬業，趕緊起身做出性感動作的ending，希望能為隊伍挽回更多票數。

表演結束後，李恩菲的臉頰明顯紅通通，主持人吳宗憲先是開玩笑地說：「妳地蹦變頭轉」，陳漢典也驚呼以為她要表演Breaking，李恩菲則面露靦腆的表示，剛剛彩排都沒有失誤，正式來的時候因為地板太滑，才會不小心跌倒撞到頭，此時Lulu趕緊緩頰，稱她跌完還是很漂亮，危機處理做得非常好。

事後，李恩菲也在個人社群網站還原當下心境：「終於知道什麼是跌倒了，再站起來就好，雖然當下摔倒我已經失魂了根本不知道自己怎麼再站起來，面對這麼大的舞台這麼多人的現場，還是跳完整支舞，佩服自己的勇氣！」她謙虛地表示不認為自己特別厲害，但至少是個努力想完成表演的人，並po出彩排時沒滑倒的影片版本，不難看出她對自己要求相當高，令許多網友看了都相當不捨，紛紛留言鼓舞，「呼呼，已經超厲害的」、「你很棒，我看了覺得心疼」、「你是我們的驕傲」綜藝大熱門官方IG也暖心留言：「我們超愛你，彩排跟現場都超棒的，愛跳舞的你下次要再來（已經教訓完地板了，不會再使壞）」。

(中時新聞網)