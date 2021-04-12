苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境，11日深夜11時45正式出發，展開8天7夜的進香活動，今天上午9時33分白沙屯媽祖突然轉彎衝進順天國小停駕，讓小朋友們超興奮，排隊鑽轎底大喊「媽祖我愛祢！」

順天國小學生在校門口大喊「媽祖娘娘我愛祢！」。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

白沙屯拱天宮今天早上在臉書PO文，白沙屯媽停駕在大甲區順天國小，「最喜歡孩子的媽祖婆來學校囉！祝福順天國小的學生都平安健康」，從留言區的影片可以看到，順天國小的小朋友們站在校門口齊喊「媽祖娘娘我愛祢！」白沙屯媽好像聽到小朋友的呼喚一樣，轎子突然大轉彎衝進順天國小，讓全校師生歡欣鼓舞，媽祖的神轎進入校園後停在敬道樓前，讓學生排隊鑽轎底，人多到排到操場去，由於今年新冠肺炎防疫緣故，規定民眾不可以鑽轎底，但喜愛小朋友的白沙屯媽特別停在國小裡，破例讓小朋友鑽轎底，顯示媽祖的慈悲之心，保佑小朋友。

順天國小的學生們排隊準備鑽白沙屯媽祖轎底。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

白沙屯媽停駕在大甲區順天國小，學生們排隊鑽轎底。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

白沙屯媽停駕在大甲區順天國小，學生們排隊鑽轎底，人多到排到操場去。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

其中，鑽轎底時有7名特教生，還有坐輪椅無法蹲低的小朋友，看到白沙屯媽到來更興奮地揮舞雙手，而白沙屯媽慈悲心腸，放慢速度經過並將轎子抬高，避免撞到頭。看到白沙屯媽遶境停駕在國小，網友紛紛留言：「媽祖慈悲愛護小朋友」、「媽祖慈悲～小朋友好幸福」、「我的孩子在這裡上學，看到覺得超級感動，感謝媽祖慈悲」。

排隊鑽轎底時，一名坐輪椅的學生無法蹲低，看到白沙屯媽到來更興奮地揮舞雙手。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

白沙屯媽看到小朋友坐輪椅不便蹲低，馬上抬高神轎避免撞到她的頭。(翻攝自 白沙屯拱天宮FB)

按期程，白沙屯媽祖於11日深夜11時40分起駕，預計16日到北港，19日回宮，今年報名參加信眾破紀綠達到7.8萬人，再創歷史新高。廟方指出，大甲鎮瀾宮媽祖已在9日展開遶境，若白沙屯媽祖選擇走台1線南下，有機會在14日在雲林和大甲媽祖相遇，還可能和西螺福興宮與太平媽上演「三媽會」。

09:33 停駕大甲區順天國小 最喜歡孩子的媽祖婆來學校🏫囉 祝福順天國小的學生都平安健康￼￼ 由白沙屯拱天宮發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)