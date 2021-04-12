許多求職者搶破頭就是想要進入台積電工作，卻有網友在Dcard論壇上分享自己在台積電4個月的經驗，並條列6大建議要求職者有「心理準備」且該名網友也透露只要找朋友內推，不用四大四中也能進入台積電。

該名網友在Dcard上發文，分享在台積電上班的心路歷程，透露自己在別的行業工作4年多後轉職，在朋友內推下進入台積電中科廠擔任設備，不過就在待了4個月準備獨立值班時，選擇離職。

原Po指出，先前論壇上有一篇關於台積電新人的遭遇，他以自己待過4個月的經驗證明，網路上說的都是真的，「很多部門有遇到新人被排擠的狀況，雖然很多人都說台積文化就是這樣，但既然公司文化就是不好好教新人、有耐心、有多餘時間教學，那何必徵才又都找無經驗的新人呢？」

原Po爆料，公司還為了該篇文章找新人來開會，原本以為公司想要針對此情形做改變，不過結果只是摸頭叫你適應這文化，最後原Po給出6大建議，希望求職者要有心理準備。

一. 要有很強大的心理素質，畢竟你三個月後沒學好會被用另一個眼光看待。至於三個月能否完全學會看個人造化。

二. 要先了解工時與工作內容能否接受，平日工時約12小時，假日就看你沒做完的部分，夜班是否會接手，基本上也是12小時。

三. 不能有團隊合作的想法，大家各自的工作都做不完，根本沒有時間幫你，甚至有學長直白的說，幫你又不會多分我。

四.除了平日工時長以外，假日有兩週要值班一天，其餘兩週可能是換班（小夜+大夜）可能無法和你的朋友（女朋友）、家人無法共度假日時光，假日有可能也是用來彌補平日的休息，沒有生活品質可言。

五. 工作內容其實沒有什麼了不起，就是鎖螺絲換parts。值班人員當FDC守護者，撈chart分析問題貼交接，三不五時會一直聽到phone call，要同時應對多種狀況。這些事情其實熟練就會了，但你必須要有時間練習，偏偏學長或老闆都不願意給你太多時間，回家也練習不了。

六. 先給自己想清楚理由為什麼想進來，當你遇到困難的時候，提醒自己想進來的理由，才能撐下去。至於錢的部分，其實換算你的工時（以新人價來算），時薪可能200左右。

原Po也點出想進入台積電工作還要承受無塵衣的環境和輪班的壓力，且下班後用餐選擇也不多，要求職者自己想想是否值得，畢竟不是每個人都能接受這種狀況。

最後原Po分求職狀況，透露現在進入台積電不一定要四大四中（台大、清大、交大、成大；中央、中興、中正、中山）才有機會，應徵門檻並不高，尤其找朋友內推必上。

(中時新聞網)