麗清（3346）自結3月合併營收3.4億元，受惠於旗下LED車燈模組保持出貨暢旺，帶動3月營收年增171.86％，不僅再次刷新同期營收新高，亦連續七個月單月營收保持年增率正成長的態勢；累計前三月合併營收15億元，年增127.67％。

麗清表示，因汽車行業特性之故，每月營收係反映前一個月的出貨金額，3月營收一如過往因扣除農曆過年工作天數後，工作天僅不到半個月，致3月營收較2月減少，但受惠於主要客戶包括華域視覺科技、大茂偉瑞柯等針對旗下LED車燈模組產品的需求提高，尤其是廣汽傳祺GS4、電動車大眾ID.4等新車款訂單，因其車款在中國市場取得優異的銷售表現，仍帶動了主要客戶保持強勁的拉貨力道，貢獻公司上海廠產能利用率站穩95％以上的高水位。

麗清3月營收相較以往年度同期表現，排除上年度因新冠肺炎影響基期較低外，與2018年、2019年3月相較之下，營收仍成長，且再改寫單月營收歷史同期新高優異成績。

(工商 )