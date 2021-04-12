英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）9日辭世，享耆壽99歲。兩人的兒子安德魯王子11日代替母親表示，菲立普親王的離開，令她的生命出現了一個巨大空洞。

英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王在1947年結婚，兩人結褵73載，十分恩愛，女王曾說菲立普親王是她的「力量與支柱」。

安德魯王子11日出席在溫莎城堡皇家小屋舉行的紀念儀式。他表示，王室家族感謝各界對父親辭世表達的慰問。

安德魯王子說：「女王，你們都知道的，她是一個堅忍的人。她形容這（失去丈夫）讓她的生命出現一個巨大空洞，但我們、家族，以及親近的人都圍繞在她身邊，給予她支持。」

他也回憶父親道：「他十分冷靜，如果你有問題，他會幫你想辦法。你永遠可以仰賴他，他會傾聽，因此這是一個巨大損失。我們幾乎是失去了國民爺爺，而我的母親感受比任何人都更深，我為她感到難過，但也會一直支持她。」

女王最小的兒子愛德華王子夫婦也帶著女兒出席儀式。他表示：「即使事前有再多準備，當真的發生時，依舊令人十分震驚。我們仍在試圖克服。」

愛德華王子的妻子蘇菲（Sophie）表示，菲立普親王走得「十分安詳」，「非常溫和，就像是有人牽著他的手，他就這樣離開了。非常非常安詳。」

她說：「對於留下來的人而言，我認為這令人好過一些。」

王儲查爾斯王子10日也在格洛斯特郡（Gloucestershire）的住所發表聲明，懷念他「親愛的爸爸」（dear papa）。

他表示，菲立普親王對女王、王室家族，以及大英國協有極大的貢獻。他還說，「親愛的爸爸是一個很特別的人…，他一定會對各界對他辭世的反應，以及那些感人的話語感到訝異。」

查爾斯王子表示，他和家人對各界的關心十分感激，「這將支持我們度過失去至親，這段特別難過的時期。」

女王和菲立普親王唯一的女兒安妮公主則透過手寫方式發表聲明。她表示：「我的父親是我的導師、支持者，以及針砭者。」

她也說：「妳知道這事情遲早會發生，但妳永遠無法做好準備。」

菲立普親王的葬禮將於17日舉行，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，不得不重新擬定並縮小規模，且僅限30位哀悼者參加。

(中央社)