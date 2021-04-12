中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥形容疫苗的針頭極細，疼透感比蚊子叮還無感。（姜霏攝）

醫療應變組副組長羅一鈞擁有5年糖尿病病史，因糖友感染新冠肺炎得重症機率比一般人高3倍，呼籲糖友一同接種疫苗。（姜霏攝）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞12日帶領中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者現身部立桃園醫院接種疫苗，羅一鈞坦言自己有糖尿病5年的病史，因糖友感染新冠肺炎後得重症的機率為一般人的3倍，呼籲糖友一同接種疫苗，減少染疫風險。

羅一鈞說，期盼透過自己親自現身接種疫苗，增加糖友對疫苗的信心，因糖友感染新冠肺炎後，患有重症的機率為一般人的3倍，而糖友也被列為第九類的施打對象，希望屆時糖友們能踴躍接種疫苗，以降低感染風險、確保自身健康。

陳宗彥表示，疫苗的針頭很細，完全沒有扎針的感覺，甚至比蚊子叮到還無感，呼籲許多還沒有接種疫苗的民眾不必擔心，他也提到，疫情尚未真正結束，國外疫情更是持續蔓延當中，因此我們必須把防疫做好做滿，「疫苗一定要打」，不可掉以輕心。

現場除了指揮中心的政府防疫人員之外，也有警員、消防隊員、長榮航空及中華航空機組員、民政局、海關、移民署、農委會等高階處風險工作者，共16名人員一同接種疫苗，航警局警員陳以倫提到，在機場工作時經常需碰觸來台旅客的行李，因此單位分配到疫苗時就主動填寫申請表，也坦言對疫苗信心十足，另大有消防分隊隊員詹仁豪也表示，工作時需載送個案及疑似個案，為減少自己染疫風險，選擇接種疫苗。

指揮中心呼籲，為維持防疫量能，使高感染風險對象儘早獲得免疫保護力，合接種資格對象可至網路預約接種，由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，需依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

(中時 )