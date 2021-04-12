全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)第1季合併營收為271.74億元，創下歷年同期新高，由於有Mini LED等新產品進入量產，臻鼎-KY預估，第2季合併營收可望維持水準，不過美系外資認為臻鼎-KY今年獲利成長動能平緩，給予「中立」評等。

臻鼎-KY在董事長沈慶芳落實致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案策略下，目前產品線涵蓋軟板、硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，應用即將起飛的Mini LED臻鼎-KY也已就緒，而臻鼎-KY亦於去年合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，臻鼎-KY現已全面介入先豐進行調整，希望今年開始有好的結果。

受惠於終端客戶需求強勁，臻鼎-KY自結3月合併營收為92.94億元，年成長12.55%，累計第1季合併營收為271.74億元，年成長55.17%，創下歷年同期新高。

臻鼎-KY淮安第三園區於去年12月動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主，由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，未來將以軟板後段模組為主。

儘管往年第2季均是當年度最淡的一季，今年因有Mini LED等新產品進入量產，臻鼎-KY預估，第2季合併營收有機會與第1季持平或略低。

美系外資最新報告指出，對於臻鼎-KY擴大HDI等軟板以外產品線，致力於成為一家可提供客戶一站式購足多元產品服務PCB廠，我們正面看待臻鼎前景，但因今年獲利成長平緩，我們將臻鼎-KY評等下調至「中立」，目標價為120元，不過臻鼎-KY今天盤中股價未受外資降評影響，盤中股價力守紅盤。

(時報資訊)