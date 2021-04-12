經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠連假後健身需求明顯回溫，2021年3月合併營收雙位數「雙升」創歷史次高，首季營收亦改寫同期新高、歷史第4高紀錄。公司本季預計陸續開出3處新據點，公司看好營收成長動能可望顯著增溫。

柏文公布3月自結合併營收3.35億元，月增達25.5％、年增達13.52％，創同期新高、歷史次高。其中，健身及娛樂服務1.92億元，月增5.78％、年增7.98％，運動保健服務1.33億元，月增達74.05％、年增達33.78％，入會費0.07億元，月增3.99％、年減54.71％。

合計柏文首季自結合併營收9.11億元，雖季減6.87％、仍年增4.33％，創同期新高、歷史第4高。其中，健身及娛樂服務5.61億元、年增1.93％，運動保健服務3.19億元、年增16.26％，入會費0.24億元、年減44.24％。

柏文表示，3月因無連假干擾，帶動健身及娛樂服務、教練課程的運動保健服務營收齊繳「雙升」表現，顯示國內健身需求已揮別疫情陰霾。雖然首季無開展新店的動能挹注，但既有據點同店營收成長明顯，使整體營收重返穩健成長軌道。

展望本季，柏文指出，「健身工廠」台南市安南廠將於28日開幕，嘉義縣民雄廠、新竹市光埔廠則預計於5月底、6月初投入營運，在新一波營運動能挹注、配合同店營收成長，可望帶動第二季營收顯著成長，獲利能力亦隨之提升。

而「健身工廠」下半年展店腳步加速，將按既定規畫一舉新增7處據點，其中第三季預計在高雄市、台北市及南投縣共開出3處新據點，第四季則有位於台中市、高雄市、新北市及桃園市等4個都會區的新據點投入營運。

柏文續採新店動能及同店成長雙引擎策略，今年規畫新展10處「健身工廠」據點，家數創歷年新高，且8處位於六都人口稠密區、2處位於區域精華地帶。預期新據點若如期投入營運，可望貢獻歷年最強的營收、新店及同店成長動能，帶動營收表現逐季成長。

柏文2020年合併營收創36.79億元新高、年增4.33％，惟受疫情影響，歸屬母公司稅後淨利4.01億元、年減14.69％，降至近3年低點、仍創歷史第3高，每股盈餘（EPS）5.67元。公司擬配息5.86元、配股0.5元，共派利約6.36元，創歷年新高、超額配發股利。

(時報資訊)