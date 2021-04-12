本周豐興開漲；因國際廢鋼價格大漲，為反應成本，本周豐興全面開漲，鋼筋為連續3周調漲，廢鋼為連續2周調漲，而型鋼則為平盤4周後首次調漲；業者表示，因成本墊高，加上鋼筋買氣強勁，鋼筋與型鋼必須反應成本而調高價格，以貼近市場行情。

本周豐興宣布廢鋼調漲500元，報每公噸10900元；鋼筋調漲700元，報每公噸20100元，型鋼調漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.35美元；日本2H廢鋼漲至455美元；美國貨櫃廢鋼漲至415美元。(商品行情網)

(時報資訊)