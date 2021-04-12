太魯閣號事故造成重大傷亡，總統蔡英文在臉書關心臉書觸及率，引起各界質疑。(圖/本報資料照)

最近各界都相當關注臉書平台觸及率下降問題，總統蔡英文臉書10日也發文談及此事，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚今(12日)在臉書提到，太魯閣號事故才剛過頭七法會沒幾天、F5戰機失聯飛官、缺水缺電、連送到海外的鳳梨芭樂出問題，難道蔡總統除了「擔心觸及率降低」之外，沒有更重要的事情，該去做了嗎？

蔡英文臉書10日貼文提到，「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來」。黃暐瀚12日對此在臉書寫下看法，太魯閣號事故才剛過完頭七法會沒幾天，F5戰機失聯的飛官，現在已經沒人談及，更不要說眼前缺水缺電，連送到海外的鳳梨芭樂，都已經被冠上「黑心」之名；他質疑「總統身負817萬中華民國選民的付託，難道除了擔心觸及率降低之外，沒有更重要的事情，該去做了嗎？」「蔡總統忘記，她先是中華民國的總統，然後才是一名網紅」。

針對臉書觸及率降低，黃暐瀚說，這件事確實是會讓網紅擔心的事情，但總統身為國家元首，就算沒有網路，一樣可以透過正式記者會，透過各大媒體，跟國人說話與宣導政令，且臉書觸及率低或高，不該是總統應該優先考量的事情，當然，那篇文章極可能是小編po的，不是蔡總統本人的意思。

不過，黃暐瀚認為，「如果連小編都約束不了？都領導不了，總統還怎麼領導2350萬人？」「儘管是狗吠火車，這種討罵的貼文，建議蔡總統跟小編們，還是趕緊撤了吧！」

先是總統，才是網紅！ 星期六晚上 19:59... 由黃暐瀚發佈於 2021年4月11日 星期日

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(中時新聞網)