中華郵政股份有限公司12日宣布今年公開甄選職階人員正取1695名、備取477名，起薪最低3萬2。

中華郵政表示，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，網路報名時間5月12日上午10時起至24日下午5時止。6月26日於台北、台中、高雄等3地同時舉行筆試，筆試成績擇優參加8月14、15日口試及體能測驗，正取者12月31日前依序進用完畢，備取者若12月31日前未通知就不再分發進用。甄試簡章及規定詳見台灣金融研訓院網站https：／／svc.tabf.org.tw／110post01點閱或下載列印，不販售紙本。

中華郵政公司表示，郵政具有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破3萬2000元。本次甄選主要為遞補明年底前預期性人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

參加口試及體能測驗人數是正取名額2倍，不足5人者以5人計。預計甄選4類人員：1，營運職：正取145名、備取41名，須教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄選法務等11項類科，月薪4萬6570元；2，專業職，正取162名、備取38名，須教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄選一般金融等15項類科，月薪3萬6910元；3，內勤：正取1005名、備取287名，須高中職以上畢業，甄選櫃台業務等4項類科，月薪3萬2530元；4，外勤：正取383名、備取111名，高中職以上畢業，甄選郵遞業務、運輸業務2項類科，月薪3萬2530元，另依實際擔任工作性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給，郵遞業務類科每日約205元，全月約6142元，運輸業務類科每日約264元，全月約7927元。

(旺報 )