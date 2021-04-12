24歲女星蔡瑞雪昔被封為「北一女神」，因赴南韓旅遊時穿著韓服美照而爆紅，IG擁有60萬粉絲，近期受運動品牌邀請成為品牌大使，她也自開公司成為年輕的CEO。

蔡瑞雪近期受邀擔任運動品牌大使，出場以oversize教練外套搭配logo短T壓軸露出小蠻腰現身，秀出熱舞的同時不經意大洩內在美，完全展現健康活力一面；蔡瑞雪雖被封為「北一女神」，受訪時卻自爆「會流腳汗」，一點都不在乎女神形象，在學生時間就是穿PONY解決腳汗的困擾。

蔡瑞雪甩開以往的甜美形象，以個性街頭風呈現「MODERN 3」電光鞋，身高154cm的她也突然增高不少，讓主持人夏和熙揭穿她鞋底有增高6cm秘訣，蔡瑞雪也承認「它有增高效果且穿著跳舞還能避震。」，完全能修飾蔡瑞雪身高比例。

蔡瑞雪近期風波不斷，從開車錄影被轟到跳舞片挨罵「勾引乾爹」，都讓酸民有話題可討論，在心情受影響下，10日在限時動態透露：「昨天因為很低落…發燒，還沒來得及回覆大家的愛，謝謝大家溫暖的關心，回覆我都有看，邊看邊哭(感動的眼淚)，被你們的愛療癒了，真心的謝謝你們，我會努力成為更好的人。」

(中時新聞網)