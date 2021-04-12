議長曾麗燕喊出休息5分鐘，市長陳其邁先離席。（柯宗緯攝）

「兩年停四部，高雄要進步！」高市議會今（12）日早上國民黨團質詢市長陳其邁，怒轟空汙政策不要「畫虎爛」，更用人海戰術，由議員黃紹庭帶頭，衝向陳其邁座位，要求簽署「反空汙」承諾書，最後黨團質詢時間結束，議長曾麗燕維持秩序無效，只好喊出休息5分鐘。

高市議會國民黨團今天砲火猛烈，聚焦空汙、工安、治安、食安等議題質詢陳其邁。總召童燕珍怒批，高雄空汙帶來的後遺症影響之大，嬰兒猝死率為全國之冠。

議員陳若翠嗆說，很多政績說穿了，都是韓市府團隊規畫的案子，或是中央所訂定指導的企劃案，全然算在施政報告政績功勞，「這不是割稻尾？什麼是割稻尾？」

陳若翠怒指，根據公民團體資料顯示，去年高雄有500位市民因為空汙死亡，不滿陳其邁空汙政策「靠一張嘴就可以解決嗎？」、「高雄人的肺，有這麼不值錢嗎？」

議員陳美雅質詢時，則要求陳其邁起立答覆。陳美雅問及，陳其邁身為醫生是否可以告知全民，空汙對人民會造成哪些不良反應？高雄空氣好還是不好？

陳其邁數度想答覆，但話都被打斷，只能扯開嗓門，硬擠出「要努力改善空氣品質」、「議員要引用正確的數字來討論」、「我是專家」。陳美雅則細數空汙對人體的危害，希望改善空汙可以避免死亡。

黃紹庭則直指，今天高雄PM2.5又紫爆，關鍵在於興達電廠4座燃煤機組全開，怒批高雄空汙只有越來越嚴重，韓國瑜市長任內訂定興達電廠秋冬減煤，硫氧化物減了一半，試問陳其邁做了什麼？希望他執政兩年，能夠停四部燃煤機組。

黃紹庭語畢帶頭衝向陳其邁座位，10多名藍營議員以人海戰術，包圍陳其邁，民進黨部分議員上前救駕，一群人吵得鬧哄哄。藍營要求陳其邁簽署「反空汙」承諾書，但陳其邁不予理會，淡定坐在椅子上，最後國民黨團質詢時間結束，議長曾麗燕多次喊要求同仁回座位未果，只好宣布休息5分鐘。

國民黨團不滿陳其邁不願正面回應，在自製「反空汙」承諾書的看板上寫上「跳票」二字，並高喊、「高雄人拒當次等公民」、「陳其邁硬起來」。另外，今早環團也特地到議會門口陳抗，訴求各黨團及議員支持2032年「無煤高雄」的提案，要求興達發電廠先停機才有感，不要再用市民健康發電。

民進黨團質詢時，則為陳其邁緩頰。總召鄭光峰狠酸，國民黨團不是大聲就有用，怎麼不在韓國瑜當市長的時候，要求韓簽反空汙承諾書，怒批國民黨團不要一味地作秀。

(中時 )