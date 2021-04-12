時下許多人都會在臉書各大社團發文詢問求解答，但如果問題過於幼稚或太過白目，恐落至遭網友炮轟下場。就有一名男網友日前發文詢問，稱自己是5、60K「高收入」，網友看後本來已經很不以為意，不料看到原PO接著問：「月入25K、30初的老正妹，你敢跟對交往嗎？」，氣得對原PO火力全開狂譙：「38歲叫小你8歲的女孩子『老正妹』，你活該到現在還單身。」

這名男網友在「爆廢1公社」以「女方是30初的老妹，相配38歲高收入的自己嗎？」為題，發文詢問網友，文中表示「很認真想詢問，如果對方很正 但老妹了 （30初），收入只有 25000 ，你敢跟對方交往嗎？」。接著又自滿的寫道：「 本人收入5-6萬 ，38歲，還是應該我需要找一個會開車、跟我收入差不多的？沒有惡意 ，只是覺得男人現實，他X的女人會不會更現實？」

不料貼文遭網友紛紛留言狂譙、反酸「我比你年輕，收入是你3倍，你很可憐，用年齡來定論一個女性」、「很認真想詢問，如果對方很老（38）收入只有 5、6萬，還有個拖油瓶、你敢跟對方交往嗎？ 」、「女生收入2萬5，30歲很正，他X的老男人會不會更愛做夢？」

一名網友直指原PO為何遭砲轟「你月薪不算低，但人家為何要砲轟你？你應該好好想想，你已經38了，稱呼一個比你小8歲的叫『老妹』，實在不妥 ，而且 月薪25000 怎麼了，至少人家肯做， 你嫌人家，搞不好人家還嫌你老呢？」

另有人說：「我覺得不是錢的問題，是『老妹』這兩個字我看到就覺得很賭爛，你38歲還好意思說人家老妹，月薪5、6萬很多嗎？活該單身啦！」、「30歲叫老妹？你38歲不就叫老番顛？繼續單身啦你⋯」。

(中時新聞網)