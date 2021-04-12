香港前女子組合Face to Face成員吳少芳（Jodi），1992年因發生嚴重車禍，導致四肢癱瘓，只能靠輪椅代步，不過她卻沒因此喪氣，反而更樂觀面對生活，不過現傳出她的過世消息，享年54歲。

據東網報導，吳少芳的臉書12日發出公告，「各位Jodi親愛的朋友，Jodi已經回到天家，多謝大家一直對Jodi的關愛」，突如其來的消息，外界都震驚不已，據悉，她因癌症復發，已經病了一段時間，昔日搭擋蔡慧玲聞噩耗也表達哀悼：「離苦得樂，Jodi主懷安息。有心！」

吳少芳曾和蔡惠玲組成Face to Face出道，因車禍退出。(圖／翻攝自東網)

吳少芳1990年和蔡惠玲組成Face to Face出道（Connie），是曾任黎明、鄭秀文經紀人的李進一手發掘，2年就出了3張唱片，因為多樣音樂類型和溫柔風格，很快打開知名度。

未料在事業正在起飛的時候，吳少芳於1992年和經紀人開車回家時，發生嚴重車禍導致四肢癱瘓，從此只能以輪椅代步，經紀人更因此過世，之後她宣佈退出樂壇，組合跟著解散。

雖然吳少芳必須坐在輪椅上，但她始終保持樂觀態度，不時會出席講座分享經驗，2013年她復出為全癱病人募款獻唱，2019年鄭秀文更邀請她擔任自己的演唱會嘉賓，兩人在台上合唱時，更激動落下眼淚，感動現場觀眾。

(中時新聞網)