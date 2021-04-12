AZ疫苗擴大施打，身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，今早9點半在和平醫院施打，打完後未感到不適，柯文哲認為「與其拖不如先打」，也在施打前也要求聯醫相關單位，換成較細針頭規格，減少疫苗耗損效益更高，多的成本將由北市府負擔。

柯文哲在疫苗施打第一天視察時，發現防疫指揮中心供給的針頭是3cc的規格，用來抽取0.5cc的量容易失準，因而要求聯醫相關單位將針頭改成1cc規格，針頭更細打下去比較不痛外也更精確。

柯文哲認為，雖然原本由指揮中心供給的針頭不須付出成本，換成1cc的針頭一劑成本較高，但減少疫苗損耗，讓更多人能夠施打，帶來的效益更高。

北市府也補充，市府動用自己的預算，目前北市聯合醫院都已經更換針頭，總計施打了540劑左右，若每個針多出4.9元成本，已增加2646元預算。

對於AZ疫苗是首選，柯文哲表示，因為不確定會不會有其他疫苗進來，或者是否有其他疫苗可施打，因此透過風險利益評估，「與其一直拖，不如就先打了」。

而市長帶頭接種，是否會增加大家施打意願，柯文哲說「不會啦」，目前台灣接種率低是因沒有疫情，只要邊境一開放，大家一定都要乖乖打，另外就是手頭上疫苗數不夠，台灣2300萬人需要施打，那就需要4000萬支疫苗，但現在僅31萬支，需要量還差太多。

此外，6都首長都表態願意施打，桃園市長鄭文燦今早8時到桃醫施打，侯友宜今早8時15分到新北聯合醫院三重院區施打，台中市長盧秀燕和柯文哲也將在今天上午9時、9時半施打。

針對首長宣布施打時間成政治角力，柯文哲認為，他完全按照SOP走，我也不會去管別人什麼時候打。對於蔡英文總統要等國產疫苗研發成功後再接種，柯文哲說「隨便她」，該打的時候就打，反正照規則來。

(中時 )