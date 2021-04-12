台中市交通局繼捷運綠線恢復試營運、捷運藍線綜合規劃提報中央後，日前已將台中機場捷運（橘線）可行性研究報告提送交通部審議。台中市府交通局長葉昭甫12日表示，路線起於台中國際機場，終點設於霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，是聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設。

葉昭甫說，市府積極辦理機場捷運（橘線）計畫，已於去年6月舉辦大雅區、大里區及北區共3場可行性研究地方說明會，聽取民眾意見並研議納入規劃參考，經市府捷運推動小組審核同意，並已獲得市議會支持。肩負台中國際商務、觀光、通勤、通學及就醫的重任，市府將積極爭取中央核定。

葉昭甫表示，機場捷運規劃採部分地下與部分高架建設，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學及台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

交通局指出，台中正致力發展捷運路網作為大眾運輸系統骨幹，並以完成捷運綠線（含延伸）、捷運藍線（含延伸）及機場捷運（橘線）所構成的捷運路網為首要目標。

交通局表示，未來市府將逐步完善台中捷運路網。捷運綠線於3月25日至4月23日試營運30天，並將於4月25日正式通車；捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究已推進至行政院審查階段；捷運藍線也已完成綜合規劃，於3月4日提報交通部審查。另外，紫線大平霧捷運預計上半年召開可行性研究說明會，聽取各界意見，積極打造優質、舒適、便捷且永續的交通環境。

(中時 )