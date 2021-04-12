促轉會今天開記者會宣布將向行政院提出再延任一年，並強調新一年的工作將是「貫徹就則」，「協力共進」、「深化法制」，促轉會並強調「未來台灣需要一個有實現的專責機關」，媒體追問這裡所指的專責機關是指促轉會本身還是新的機關？促轉會主委楊翠僅表示，是這一年要盤點促轉條例，跟社會各界討論；記者追問，也可能是成立新機關？楊翠回答，「不一定」。

楊翠指出，促轉會從初期的「以受害者為中心」將轉型成「以壓迫體制與咎責為中心」；促轉會也認為現有《促轉條例》在他們推動轉型正義業務上仍有不足，新任期將推動修法工作，楊翠強調，「仍須透過有時限的專責機關進行轉型正義工作，並以二級機關為宜，至業務性質可由其他部會接手積極，達成政府一體共同落實轉型正義目標。

促轉會將推動「貫徹咎責」，要釐清壓迫體制與個案調查；並要平復國家不法，增訂「行政不法」要件；在推動清除威權象徵的部分，促轉會也認為現有《促轉條例》缺乏具體授權，將推動修法；記者詢問是否會在法條中有強制處分的規定？楊翠則說，下一階段就是要來盤點有沒有更好的工具或作法。

至於所謂「行政不法」的就則對象，促轉委員陳雨凡表示，是包含在國家不法的一環，威權統治時期有國家以統治者身份做的不法行為，比如228有直接擊斃受難者，這個沒有司法判決，他的咎責不是行政不法，而是連同司法不法，促轉會會一併規劃咎責方向跟處置方向。

楊翠強調促轉會不會「無限期延長」，延任之後會對《促轉條例》做盤點並提出相關修法，會有明確任期。「台灣需要一個有時限的專責機關」，促轉會這一年將檢討促轉會「轉型後」的功能，明確任期與組織檢討、可移交業務鞋街機制等，並擬定加害者處置法案、清除威權象徵法案、被害者權利回復法案、不義遺址保存法案、政治受難者家庭照顧及療癒服務法規等。

記者詢問楊翠所指「專責機關」是指促轉會本身還是成立新的機關？楊翠並未給予明確答案，甚至在記者追問有可能是新機關時說「不一定」；且促轉會提出多項修法計畫，一年內要在立院提出並通過恐有困難，對於是否代表促轉會已經打算明年也要延任？對此，促轉委員徐偉群表示，促轉會各組都已經展開草案的預擬，之後跟各部會協調後就能成為正式草案。

記者也問促轉會運作3年，有沒有評估過達成目標的百分之多少？楊翠則表示，轉型正義工作不能用百分比來算，轉型正義是漫長的國家工作，用KPI來計算的話很空洞。記者也問促轉會延任是否來自政院指示？延任的話本屆委員是不是要先總辭？楊翠表示，轉型正義本來就是政府的施政目標，他們是內部討論後做延任決定，至於是否總辭則看由政院決定，尊重政院人事權。

也有媒體問促轉會想推動這些法律以及咎責等任務，但是《促轉條例》第二條的轉型正義任務中並不包含這些，是否有擴權疑慮？陳雨凡說，第二條只是「抽象規定」，後面第四至第六條就有咎責的文字，因此這些絕對是《促轉條例》賦予促轉條例的法定任務。

(中時 )