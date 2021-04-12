22歲富少酒駕開賓士A250自撞 載3嫩妹爆衝工地影片曝（取自臉書記者爆料網）

高雄市三民區昨（11日）凌晨發生自撞車禍，1名22歲趙姓男子酒駕開賓士A250，神智不清下撞上工地圍籬，車內還有3名年輕女子，4人送醫後已無大礙；而撞車畫面也隨之公開，影片中該車直接撞上工地圍欄，車頭當場凹陷，車身前半部幾乎全毀，當下還冒出陣陣白煙。

據ETtoday報導，這起事故發生在11日凌晨5時56分，22歲的趙男與朋友狂歡喝酒後，載著3名女性友人酒駕上路，疑似因為飲酒、不熟悉路況，在建國路上一處轉彎處不甚直衝撞上工地圍籬，導致車頭卡進圍籬裡、幾乎凹陷變形全毀；而臉書「記者爆料網」已公開當時事故影片，只見車輛完全沒轉彎衝進工地裡。

而年僅22歲的趙男已是1間工程行的老闆，日前才買下要價台幣88萬的中古賓士車（該車原價約216萬），昨晚與友人到夜店玩後，竟脫口答應載3名女性友人回家，在中山路轉彎進高雄車站西路時，疑似車速快過彎不慎，進而導致車禍。

曝光的影片中，還有名女姓傷者倒在路邊等待救援，目前駕駛趙男與3名女子送醫後均無大礙；3名女子年齡都在18、19歲，傷勢分別為腰椎骨折、肢體腫脹、左手骨折；警方表示，車子在撞擊當下有冒出陣陣白煙，但沒有釀出火災，而當下也為趙男做酒測，酒測值達0.3，已超過標準值，依規定將駕駛移送法辦。

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(中時新聞網)