受到財報公布打頭陣的安川電機（Yaskawa Electric）報憂拖累，日經早盤表現疲弱。日經225指數早盤收29,616.71 點，下跌151.35點，跌幅0.51%。東證股價指數早盤暫收1,956.45點，下跌3.02點，跌幅0.15%。

日經225指數在2月中旬觸及30年半的新高之後，大部分時間就在3月18日所創高點30,485，與3月24日低點28,379區間整理。

安川電機下跌6.3％，這家被市場認為是日本製造業者的財報領先指標，最新季報未達市場預期。同時也是工業用機械手臂製造商表示，最新財年財測中，營益率可望成長54.5％，至420億日圓約3.367億美元，幾乎與市場預估值430億日圓相符。

Tokai Tokyo證券表示，在公司正式發布財報前，股價這樣走並不陌生，就是會先漲一波，因為預期將會有好消息公布。同時，進入財報周前，也會讓投資人不知道該如何操作是好。

因這家大型連鎖超市季報不佳，永旺下跌5.1％。

本周有更多日本零售業者會發布財報，至於大型日企，將會在月底陸續公布財報。

東芝漲6.1％，因日經新聞報導，有政府色彩的產業革新投資機構JIC與日本政策投資銀行DBJ，將加入CVC資本管理，以200億美元拿下東芝。東芝董事長表示，CVC欲將東芝買下的提議，將取決於政府不同機構規定。

高爾夫球桿小廠Graphite Design漲16.6％，因日本好手松山英樹11日贏得第85屆美國名人賽，並成為首位拿到高球大賽冠軍頭銜的日籍男選手。因此，激勵高爾夫球相關類股股價表現，Value Golf也應聲大漲10.8％。

(時報資訊)