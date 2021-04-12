由於臨近夏季駕駛高峰潮，促使投資人看好燃料需求有望增加，激勵盤中油價反彈；而分析師認為，新冠疫情仍舊限制了油價漲幅，因此買盤趨於保守；周一(4/12)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.03美元，報每桶59.35美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報每桶63.01美元。(商品行情網)

(時報資訊)