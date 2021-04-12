目前中小學藝術才能班入學鑑定係參採術科測驗或藝術競賽成績，未採用多元鑑定工具。教育部今天表示，預計今年底研議出多元藝術潛能鑑定模式，以術科測驗、觀察、面談及檔案等資料，來作為入學鑑定的標準。

教育部長潘文忠今天到立法院專案報告「藝術教育發展與高中職以下學校藝術才能班定位、實施現況及問題檢討」，目前依《藝術教育法》設置的中小學藝才班學生有2萬5326人、依《特殊教育法》設立的高級中等學校藝術才能資賦優異班有4636個學生，共約3萬名學生。

「快要沒人讀音樂美術系了？」民進黨立委張廖萬堅質詢指出，近年大學術科考試音樂及美術組報名人數一直在降低，104學年有6843人，到109學年僅剩4523人，這跟中小學讀藝才班的人數愈來愈少有關。現在中小學音樂班、舞蹈班招生率都不到7成。

國民黨立委林奕華說，現在中小學藝才班招生狀況很慘，不管是音樂班、美術班或舞蹈班都難招足學生，即使是首善之區的台北市，國小音樂班也不會額滿。

林奕華進一步質詢指出，108課綱上路後，國中藝才班的國文、英文、數學、自然、社會授課時數都比普通班和體育班還低，他們現在不接受正常的學科教育，未來若又不走音樂、美術或舞蹈等路線，教育當局能為他們的未來人生負責嗎？她認為，國中是通常教育，藝才班的課綱根本是違憲。

國民黨立委李德維說，以前國中教育階段的音樂、美術課，都被英、數、理化課借去用，不知道現在是否仍有此現象？民進黨立委黃國書則表示，根據現行規定，藝才班若有經費不足，必須由家長支付，這規定非常不合理。

潘文忠回應，讀藝才班要投入的資源比較高，家長可能要花孩子額外練習指導的費用，導致近年讀藝才班的學生減少。而藝才班既然是特殊成班，課程不可能跟一般生一樣。

教育部表示，預計今年底研擬出新的藝才班入學鑑定機制，不再只是參採術科測驗成績或藝術類競賽成績，而是採術科測驗、觀察、面談及檔案（類似學習歷程）等多元資料，之後會在一些學校試行，再看成效決定何時全面推動。

(中時 )