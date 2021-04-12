金曲歌王「哈林」庾澄慶與女星伊能靜有過一段婚姻，生了一個兒子小哈利(庾恩利)，而即便兩人早已離婚，但仍是有共識地守護孩子長大，如今小哈利已成年，也跟時下年輕人一樣，喜歡在社群上分享生活，甚至大方分享自己穿女裝的美麗照片，受到熱烈關注，而昨天(4/11)凌晨，小哈利突在IG上貼出自己摟著一名正妹的照片，還親暱喚她為「girlfriend」，再度引發外界議論。

小哈利成年前，爸媽都有共識地嚴格守護他的隱私，即便貼出親子照，也都會細心打上馬賽克，直到他滿18歲成年，伊能靜終於公開了兒子面目清晰的照片，表示「不用再打了，他自由了」，並分享過兒子幫她編排女舞的影片，而小哈利本人的社群帳號也解鎖，大方曬出自己穿搭女裝、畫著彩妝的樣子，渾身充滿了自信。

小哈利貼出摟妹合照，還親密稱呼女方「girlfriend」，引發關注。(取材自庾恩利IG)

而昨天，小哈利更新了IG限時動態，貼出一張他摟著一名長髮正妹的照片，寫下「hi girlfriend」並標註了女孩的帳號，這名正妹有著白皙的皮膚，留著烏黑長髮，五官精緻深邃，小哈利則是穿著復古黃綠襯衫入鏡，親暱搭著女方的肩，祝福她生日快樂，還用英文告白，說正妹是他「全宇宙中最喜愛的人類」，讓人相當好奇女方的身分。

而點入帳號，發現被小哈利稱呼為「girlfriend」的女生，其實是模特兒林奕嵐，小哈利也會稱呼她為嵐妹，兩人過去就曾在IG上互動過，女生也貼過兩人合照，並備註他們是「朋友關係」，而網友推測，小哈利用的英文「girlfriend」，也有女性友人的意思，應該是兩人感情很好，是閨密關係。

(中時新聞網)