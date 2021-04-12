大陸最大電池製造商寧德時代11日宣布，旗下子公司將以1.375億美元入股洛陽鉬業位於剛果的Kisanfu銅鈷礦。這項投資使寧德時代獲得世界上最大的未開發鈷資源之一。鈷是電動汽車電池的一種原料，由於電動汽車需求飆升以及對供應緊俏的擔憂，鈷價2021年至今已漲逾50％。

上述消息帶動寧德時代A股12日股價上揚，截至12日中午收盤，寧德時代股價報人民幣317.98元，上漲1.92％。

Kisanfu位於洛陽鉬業在剛果Tenke Fungurume銅鈷礦附近，鈷蘊藏量估計為310萬噸，銅蘊藏量為620萬噸。

寧德時代在聲明中表示，根據戰略合作夥伴協定，寧波邦普時代新能源有限公司將持有洛陽鉬業旗下KFM Holding Limited的25％股份，後者持有Kisanfu銅鈷礦95％權益。寧德時代亦已投資於開採鋰和鎳等其他電池金屬的公司，以確保供應。

洛陽鉬業在聲明中稱，該公司和邦普時代「將根據在KFM控股中的持股按比例承擔專案資本支出，共同投資開發Kisanfu項目，將其建設成為世界級的大型銅鈷生產商」。洛陽鉬業稱，這項合作將使其成為全球最大電池製造商的長期鈷供應商。

(工商 )