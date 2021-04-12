美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間11日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，關注北京對台灣步步緊逼令海峽兩岸局勢升溫的行為。他表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全，警告任何人試圖以武力改變西太平洋的現狀，將是嚴重錯誤。

中國外交部發言人趙立堅8日才表示，美方應充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要採取「越線」「玩火」的危險做法，以免嚴重損害自身利益和台海和平穩定。

布林肯表示，「我們已見到北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」布林肯還表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

當被問及「中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應」，他拒絕就假設性問題做評論。布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾」。「在這種情況下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤」。

另外在疫情方面，布林肯在受訪時批評中國在疫情早期爆發時，沒有做到必須做的事情，就是要立即通知國際專家，即時地分享資訊且提供真正的透明度。

(工商 )